«Была очень несобранна в тренировочном процессе». Тутберидзе — о травме Акатьевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о травме чемпионки России 2023 года в женском одиночном катании Софьи Акатьевой. Напомним, в 2022 году Акатьева получила повреждение во время тренировочного сбора на базе в Новогорске. В 2023 году у фигуристки обнаружили стрессовый перелом стопы.

«Она в эту травму попала, потому что была очень несобранна в тренировочном процессе. И он всегда был очень сложный, то есть нужно было убедить, заставить, раскачать. Когда спортсмен в таком состоянии, как правило, может привести к травме, потому что он несобран. И идти в прыжки ультра-си или даже не в прыжки ультра-си — это уже грань опасности. И именно это состояние, это был Новогорск, после отдыха, ничего не охота, ничего не хочется. Вот это «Надо, Соня, давай, надо», и такое состояние разболтанное и привело к травме», — сказала Тутберидзе в выпуске проекта «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.

Тутберидзе известна по работе с такими титулованными спортсменками, как Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Аделия Петросян.

