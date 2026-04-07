«Мне нравится, как развивается этот турнир». Жулин оценил перспективы «Русского вызова»

Тренер и судья турнира шоу‑программ «Русский вызов» Александр Жулин рассказал, что соревнования дают фигуристам возможность реализовывать самые смелые идеи и предоставляют полную свободу творчества.

«Мне нравится, как развивается этот турнир. Обсуждали это со всеми хореографами, с тренерами — они в восторге, потому что здесь можно пробовать любые «крейзи‑идеи». К этому, например, относится и номер Синициной и Кацалапова — она была без коньков, но это не повлияло на восприятие от их выступления. В принципе, в этом шоу можно делать всё, что хочешь — хоть по пять человек привозить. Это полная свобода творчества, оцениваются в основном художественные впечатления», — приводит слова Жулина ТАСС.