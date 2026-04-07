Британская спортивная пара Анастасия Вайпан-Ло и Люк Дигби распалась

Британская спортивная пара Анастасия Вайпан-Ло и Люк Дигби прекратила сотрудничество после шести лет работы. На Олимпиаде-2026 спортсмены заняли 15-е место в личном турнире.

«После шести невероятных лет вместе на льду наше с Люком партнёрство и путешествие подошло к концу. В 2020 году мы собрались вместе с общей мечтой — дойти до Олимпиады, освоить новую дисциплину и построить что-то с нуля.

За эти годы мы достигли большего, чем я могла себе представить. Стали пятикратными чемпионами страны, соревновались на Гран-при, европейских и мировых первенствах, вошли в пятёрку на чемпионате Европы и в конце концов достигли нашей главной цели – стали олимпийцами. Быть частью того, что сейчас считается самой успешной британской парой — это то, чем я всегда буду невероятно гордиться.

Испытываю огромное уважение к Люку и благодарность за всё, что он дал нашему партнёрству. Его приверженность нашему делу является огромной составляющей успеха.

В ближайшем будущем планирую отдыхать и наслаждаться межсезоньем, а затем продолжу карьеру и буду искать возможность нового партнёрства», – написала Вайпан-Ло в социальных сетях.

