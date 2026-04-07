«Это было похоже на Олимпиаду». Адам Сяо Хим Фа — о выступлении на чемпионате мира

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выразил разочарование своим выступлением в произвольной программе на чемпионате мира и подчеркнул необходимость перерыва для восстановления после Олимпиады 2026 года.

«Было тяжело. Стало тяжело после первого падения. Даже до этого, во время захода я сильно нервничал — это нормально, но не смог с этим справиться. Это было довольно похоже на Олимпиаду, но психологический барьер был не тот. На Олимпиаде я очень переживал из‑за результата, из‑за места в турнирной таблице. Здесь же был по‑настоящему сфокусирован на выступлении, на самой программе. Я чувствовал себя более вовлечённым. Падение довольно сильно выбило меня из колеи, но у меня не хватило сил собраться и выложиться на все 300% в оставшейся части программы», — приводит слова Сяо Хим Фа FS Gossips.

25-летний спортсмен занял седьмое место на Олимпиаде в Милане, набрав 269,27 балла. На чемпионате мира в Праге фигурист занял пятое место.