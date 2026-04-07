«Скоро сниму швы и выйду на лёд». Виктория Синицина — о восстановлении после травмы

Российская фигуристка Виктория Синицина сообщила о положительной динамике восстановления после травмы.

«Сейчас себя чувствую прекрасно, хорошо. Совсем скоро я снимаю швы. Совсем скоро я разработаю ногу и уже выйду на лёд. Так что скоро будет всё хорошо.

Была немного задета мышца, именно поэтому мне неприятно ходить, не могу наступить толком на пятку, но я уже начала это делать, разрабатывать даже через боль. И, в принципе, уже почти нормально хожу», — сказала Синицина в шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON».

Виктория Синицина получила травму 27 марта 2026 года во время ледового шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет» в Москве. Инцидент произошёл, когда фигуристка и её партнёр Никита Кацалапов исполняли номер во втором отделении шоу.