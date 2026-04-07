Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Скоро сниму швы и выйду на лёд». Виктория Синицина — о восстановлении после травмы

«Скоро сниму швы и выйду на лёд». Виктория Синицина — о восстановлении после травмы
Комментарии

Российская фигуристка Виктория Синицина сообщила о положительной динамике восстановления после травмы.

«Сейчас себя чувствую прекрасно, хорошо. Совсем скоро я снимаю швы. Совсем скоро я разработаю ногу и уже выйду на лёд. Так что скоро будет всё хорошо.

Была немного задета мышца, именно поэтому мне неприятно ходить, не могу наступить толком на пятку, но я уже начала это делать, разрабатывать даже через боль. И, в принципе, уже почти нормально хожу», — сказала Синицина в шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON».

Виктория Синицина получила травму 27 марта 2026 года во время ледового шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. 20 лет» в Москве. Инцидент произошёл, когда фигуристка и её партнёр Никита Кацалапов исполняли номер во втором отделении шоу.

Материалы по теме
«Нечто большее, чем просто выступление». Синицина — об итогах «Русского вызова»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android