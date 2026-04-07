«Никак не исправился за Олимпиаду». Евгения Медведева — о выступлениях Ильи Малинина

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением об успехах американского спортсмена Ильи Малинина.

— Давайте поговорим про Илью Малинина. Он исправился на чемпионате мира за Олимпиаду?

— Да как можно исправиться за Олимпиаду? Можно вопрос задать?

— Ну хоть как-то. Хоть чуть-чуть.

— Ну вот никак он не исправился за Олимпиаду. Ну, он просто выиграл ещё один чемпионат мира, — сказала Медведева в шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON».

На Олимпийских играх — 2026 в Милане Илья Малинин выиграл короткую программу с результатом 108,16 балла, но в произвольной допустил ряд ошибок (включая неудачу с четверным акселем и падения), что привело к итоговому восьмому месту с суммой 264,49 балла. На чемпионате мира — 2026 в Праге он стал трёхкратным чемпионом мира, набрав 329,40 балла за две программы (112,29 балла за короткую и 218,11 балла за произвольную).