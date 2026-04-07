«Кайфую от того, что у неё все талантливые». Кацалапов — о работе в группе Соколовской

Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов рассказал о работе в группе Светланы Соколовской.

— Никит, расскажи про тренерскую работу. Какие планы, постановки, амбиции какие-то?

— До постановок не допускают пока. Вот Светлана Владимировна Соколовская зовёт меня просто как специалиста пока поработать с ребятами над программами, над скольжением, с одиночниками. В том числе и с Камилой, и с Марком Кондратюком, и со всей её остальной группой. Я супер кайфую от того, что у неё все талантливые, все круто катаются, у всех классные программы. В основном, я так понимаю, там Никита Михайлов большинству из ребят ставит программы.

Амбиции, конечно, у меня есть поставить что-то своё, какую-то идею, но я не лезу. Вот, я доволен тем пока, что я набираюсь опыта, смотрю, на что я сам способен. Как мне кажется, я очень круто придумываю просто из головы какие-то связки, шаги. То есть это не из трёх там каких-то там чик-тау, скобка и выход троечка, и всё. А у меня просто в голове целая дорожка рождается, вот моментально. Это от Коли Морозова, кстати говоря, как будто бы. Я начинаю кататься, придумывать шаг, и у меня рождается вот в голове само собой. Ребята всё очень круто делают. Я могу сказать, что я сторонник того, что под каждого индивидуально нужно подстраиваться тренеру. То есть нету такого, как, например, меня в детстве всё равно учили в моей группе, что вот есть одна базовая техника определённая, и вы вот все под одну гребёнку. И часто какие-то спортсмены из-за этого выпадают, как мне казалось, — сказал Кацалапов в шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON».