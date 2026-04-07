«Это вообще жесть». Евгения Медведева раскритиковала новые правила в фигурном катании

Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о недавних изменениях в правилах фигурного катания для одиночников — количество разрешённых прыжковых элементов сократили с семи до шести. Теперь разрешено исполнять четыре сольных прыжка и два каскада, либо один каскад без использования ойлера и одну комбинацию. Также в парном катании запрещено выполнять три прыжка в каскаде, а хореографическая дорожка исключена из произвольной программы.

«Это вообще жесть. Это что за бред вообще? Какое‑то одно вращение у нас, по‑моему, тоже убрали, сделали хорео‑вращение. У нас уже есть хорео‑дорожка, нам теперь ещё нужно хорео‑вращение. И шесть прыжков. Просто я помню, когда каталась я в юниорах и первый сезон выходила во взрослой, у мужиков было восемь прыжков! А теперь шесть! Давайте три будем делать. А в короткой вообще прыгать не будем», — сказала Медведева в шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON».