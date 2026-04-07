ISU не стал определять сроки решения по возвращению российских юниоров

Международный союз конькобежцев (ISU) не стал определять сроки предоставления дополнительной информации о возвращении российских юниоров к международным соревнованиям.

«В соответствии с рекомендациями 14-го Олимпийского саммита в декабре 2025 года Совет ISU также получил обновлённую информацию от Международного олимпийского комитета о реинтеграции спортсменов в возрасте до 17 лет из России и Беларуси в международное сообщество. В данный момент отсутствуют сроки дальнейшего обновления информации по этому вопросу», — говорится на официальном сайте ISU.

Отметим, что в июне на Тенерифе (Испания) состоятся два заседания совета ISU и конгресс организации, где могут быть рассмотрены вопросы о допуске россиян, включая взрослых атлетов.

