Синицина: Пападакис с детства такая была. Сидела в раздевалке и исподтишка смотрела

Двукратный призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира и Европы в танцах на льду российская фигуристка Виктория Синицина призналась, что не одобряет действия олимпийской чемпионки 2022 года, пятикратной чемпионки мира француженки Габриэлы Пападакис, которая выпустила скандальную книгу перед Олимпиадой-2026, где в негативном ключе описала опыт работы со своим экс-партнёром Гийомом Сизероном. Сизерон на Играх-2026 завоевал своё второе золото, но уже с другой партнёршей (Лоранс Фурнье Бодри).

— Вика, ты можешь понять Габи Пападакис, которая выпустила эту странную книгу?

— Понять что именно?

— По-женски. Там же книга создана из обид, вообще просто из всех реваншей, которые она могла взять у своего бывшего партнёра у Сизерона.

— Ну, я вообще, в принципе не поняла эту затею и то, что она это сделала ещё перед олимпийским сезоном, перед Олимпиадой прямо. И, честно, есть вещи, наверное, как кто-то бы сказал, это нужно обсуждать, это нужно рассказывать, но есть вещи, которые… Ну, всё равно это такое личное, и я не считаю, что это нужно так вот рассказывать. Это первое. А второе — ты всё равно спортсмен. Ты понимаешь, что это не хобби твоё какое-то. Спорт — это боль, это терпеть нужно, это слёзы, это не то что ты пришёл в хорошем настроении, покатался, выиграл и ушёл. Нет. И она как будто бы ожидала, что это так. На самом деле, ну, это всё очень сложно. И она это так всё преподнесла, как будто…

— Это было её мучение.

— Ну да, то есть в спорте как будто всё должно быть очень хорошо, очень легко, очень просто, всё с улыбкой, все должны быть в хорошем настроении. Но нет.

— А у тебя есть объяснение, зачем это было?

— Это издалека ещё идёт, как из детства как будто. Это, в принципе, какая-то неуверенность в себе, возможно, какая-то зависть к чему-то. Просто я помню, что Габи с детства такая была, знаете… Она сидела в раздевалке и на тебя исподтишка смотрела. Она как будто с завистью это делала. То есть можно восхищаться вот так сидеть, да, и такая: «Блин, какая ты красивая, знаешь?» А можно сидеть вот прямо вот злостно. И мне кажется, это вот у неё такое. Мне это вот очень не понравилось. Я считаю, что это было очень некрасиво. И Гийом ещё больше у меня вырос в глазах. Да, потому что он знает, что такое спорт, — сказала Синицина в шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON».