«Открыть свою школу? Как будто это делают все». Синицина рассказала о своём бизнесе
Двукратный призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира и Европы в танцах на льду российская фигуристка Виктория Синицина рассказала, какой опыт получила, открыв вместе с сестрой Натальей салон красоты в Москве.

— Открыть свою школу? Мне кажется, не могу сказать, что это просто, это очень сложно, просто как будто бы это делают все. И их очень много, и мне хотелось чуть-чуть в другую сферу уйти. Вообще мне в какой-то момент настолько фигурное катание… Вот оно было везде, что я хотела свои эмоции чуть-чуть в другое русло вообще пустить. И я об этом мечтала давно. На самом деле, это очень сложная сфера, для меня она вообще новая, абсолютно новая. Я такая думала: «А, откроем салон».

— Твоя идея была?
— Моя и сестры.

— Вы вместе открывали?
— Да. И я сначала думала: «А, это всё так легко, классно, ноготочки пилим, стрижём». А потом начинаешь в это всё углубляться, когда начинаешь искать мастеров, когда ты с этими со всеми документами работаешь, потом ещё НДС. Это просто какой-то кошмар.

— Сейчас, когда салон уже есть, он готов: ни ремонта, ничего не нужно, по документам всё нормально. Насколько много времени у тебя занимает поддержание бизнеса?
— Слава богу, у меня есть такой прекрасный человек, это моя сестра Наташа, с которой мы вместе это всё делаем, если бы не она, не знаю, смогла ли бы я это всё сама делать. Потому что это занимает огромное количество времени. Наверное, если бы одна этим занималась, я бы не каталась. Потому что ты всё туда должен отдавать, всё своё время, все свои знания, ты должен это всё держать в голове. Это первое. А второе, ты должен быть не только управляющим. Ты слесарь, ты уборщик, ты ремонтируешь краны, ты пылесосишь, ещё что-то делаешь, заказываешь всевозможные мелкие расходники.

— Это такой прямо твой дом. Ты приходишь как к себе домой, наверное?
— Ну да, естественно.

— Оглядываясь назад, ты бы сейчас вновь окунулась бы в эту атмосферу?
— Да, конечно, это же очень интересно. Ты становишься разносторонним человеком. Ты узнаёшь столько всего нового. Даже не думала, что столько узнаю. Ты по-другому мыслишь совершенно. Ты приходишь в любое заведение… Я к вам сюда пришла и начала смотреть, какой у вас тут свет, как у вас тут всё…. У тебя мозг начинает по-другому работать. Это очень круто, — сказала Синицина в шоу «Каток» на YouTube-канале «ДоброFON».

