Чайковская: уже многие федерации радостно впустили нас. Только зимние виды сопротивляются

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская считает, что российские спортсмены вполне готовы к возвращению на международную арену.

— Мы всегда были готовы, мы держали этот уровень. Более того, мы даже превзошли его. Единственный конкурент и соперник — это Илья Малинин. Он, правда, на Олимпиаде сломался, но сейчас возродился. А так всё остальное — мы вполне состязательны.

— Но возвращаться-то придётся практически с нуля…

— Понятно. А что, мы никогда не начинали, что ли? Начнём, первый год — по одному спортсмену, потом — по три. Жизнь-то долгая, будем идти, как всегда. Задача только сейчас, чтобы Международный союз конькобежцев допустил нас до стартов в следующем сезоне. Это будет решаться скоро, на конгрессе международной федерации. Пока что-то все молчат. Я не могу понять, в чём дело. Уже многие федерации открыли все ворота и радостно впустили нас. Только зимние виды сопротивляются, — приводит слова Чайковской «КП Спорт».