Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тутберидзе — о новом поколении: они другие, не так сильно расстраиваются из-за неудач

Комментарии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе считает, что новое поколение фигуристов гораздо спокойнее относится к неудачам.

«Вот эта сказка, что мы заставляем… Нет! Мы не заставляем! Мы помогаем! Если у тебя есть талант, желание, работоспособность, мы помогаем это достать и сделать лучшее, что ты можешь сделать.

Они [новое поколение] другие. Как будто бы вот это поколение, им так проще жить. У них нет таких вот [больших] целей. Они как будто бы не так сильно расстраиваются, не дойдя до каких-то задач, как будто это больше нам нужно», — сказала Тутберидзе в выпуске проекта «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android