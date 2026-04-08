Тутберидзе — о новом поколении: они другие, не так сильно расстраиваются из-за неудач

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе считает, что новое поколение фигуристов гораздо спокойнее относится к неудачам.

«Вот эта сказка, что мы заставляем… Нет! Мы не заставляем! Мы помогаем! Если у тебя есть талант, желание, работоспособность, мы помогаем это достать и сделать лучшее, что ты можешь сделать.

Они [новое поколение] другие. Как будто бы вот это поколение, им так проще жить. У них нет таких вот [больших] целей. Они как будто бы не так сильно расстраиваются, не дойдя до каких-то задач, как будто это больше нам нужно», — сказала Тутберидзе в выпуске проекта «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.