Глейхенгауз: Саша Трусова показывает, что невозможное возможно

Российский тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз высказался о достижениях своей ученицы, фигуристки Александры Трусовой.

«Саша Трусова — это тот человек, который даже для меня показывает, что невозможное возможно. Когда человек, буквально недавно родивший, выходит и уже прыгает четверной лутц, тот самый её фирменный прыжок, тренируется, готовится…» — сказал Глейхенгауз в эфире «Авторадио».

Трусова, вице‑чемпионка зимней Олимпиады 2022 года в Пекине (Китай), в январе возобновила соревновательную карьеру — спустя несколько месяцев после рождения сына Михаила (ребёнок появился на свет в августе прошлого года).