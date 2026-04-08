«Нет стабильности». Глейхенгауз — о результатах своей ученицы Садковой

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в тренерском штабе Этери Тутберидзе, высказался о результатах своей подопечной Дарьи Садковой, отметив нестабильность спортсменки как на соревнованиях, так и на тренировках.

«Даша – это наша Даша. Тут как бы сказать, что она не старается, не могу. Но вот какая-то эта её тяга к «бабочкам», срывам вращений… Нет стабильности. Этой стабильности нет и на тренировках», — сказал Глейхенгауз в выпуске проекта «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.

Садкова является серебряным призёром чемпионата России (2025) и финала Гран-при России (2026). На минувшем чемпионате России она заняла 14-е место.