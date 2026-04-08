«Очень много нового для меня». Пётр Гуменник — о «Русском вызове» — 2026

Чемпион России и участник Олимпийских игр — 2026 Пётр Гуменник поделился впечатлениями после выступления на «Русском вызове» 2026 года, где представил зрителям шоу‑программу в образе Терминатора.

«Идея Терминатора мне пришла в прошлом году перед «Русским вызовом» — 2025. Но тогда мы выбрали образ Оптимуса Прайма. А в этот раз я думал взять заводную музыку, в стиле техно, нашёл композицию Humans Are Such Easy Prey и увидел, что в начале там используется диалог из «Терминатора» и в целом эта музыка вдохновлена этим фильмом. Я вспомнил свой прошлогодний замысел и решил совместить всё в новом номере, который поставили вместе с Николаем Юрьевичем Морошкиным.

Мы оттолкнулись от композиции, о которой я упомянул, дополнили основной музыкальной темой фильма «Терминатор» (1984), написанной и исполненной композитором Брэдом Фиделем. Для меня в номере «Терминатор» было очень много нового, что‑то конкретное даже не выделить», — приводит слова Гуменника официальный сайт ФФККР.