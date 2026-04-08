«Тут нет такого: «Я вот круче тебя». Двоеглазова — о дружбе с Акатьевой и Садковой

Серебряный призёр чемпионата России (2026) и победительница финала Гран-при России фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала о своей дружбе с напарницами по тренировочной группе Дарьей Садковой и Софьей Акатьевой. Спортсменка заявила, что ей не мешает факт соперничества между спортсменками.

Все три фигуристки занимаются в штабе Этери Тутберидзе.

«Всегда верила в дружбу в спорте. Мы всегда были в хороших отношениях. Я вообще такой человек, не люблю конфликты. Не люблю соперничать внутри тренировочного процесса. Тут нет такого: «Я вот круче тебя» — «Нет, я круче тебя», — сказала Двоеглазова в выпуске проекта «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.