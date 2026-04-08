Все новости
«Отпустить ситуацию не могу». Акатьева — о постоянных мыслях о фигурном катании

Чемпионка России (2023) фигуристка Софья Акатьева рассказала, что её мысли часто заняты фигурным катанием.

«Меня всё время посещают мысли: что нужно сделать завтра на тренировке, что мне нужно поесть, чтобы не поправиться, как мне нужно размяться, чтобы не получить травму и хорошо провести тренировку. Не знаю, прямо полностью отпустить ситуацию не могу», — сказала Акатьева в выпуске проекта «Метод Тутберидзе» для Okko Sport.

В минувшем сезоне Акатьева пропустила практически все турниры, кроме этапа Гран-при в Омске, где заняла восьмое место. С 8 по 11 апреля пройдёт турнир на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, куда заявлена спортсменка.

Материалы по теме
«Была очень несобранна в тренировочном процессе». Тутберидзе — о травме Акатьевой
