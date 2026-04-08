«Скромный, застенчивый парень». Хореограф Низам Алиев — о первом впечатлении от Гуменника

Петербургский хореограф и педагог Низам Алиев, работавший с Петром Гуменником над постановками для «Русского вызова», рассказал о первом впечатлении от фигуриста.

– Каким было ваше первое впечатление о Пете?

– Я вообще не следил за миром фигурного катания, полностью головой в танцах и в театре. Они с Колей [Морошкиным] пришли ко мне в зал, и я просто начал Петю учить технике движений робота. Потом Коля уже объяснил, в чём прикол, и пригласил на лёд. Я не знал, кто такой Петя, думал: «Ну просто парень высокий, стройный, симпатичный, наверное, хороший спортсмен». Потом поделился с кем-то из друзей, что у меня занимается парень из фигурного катания, у меня спросили, какая у него фамилия, говорю: «Петя Гуменник». Они мне: «Ничего себе!»

Он очень скромный, застенчивый парень. Первый раз мы поработали с ним над «Трансформером», в этот раз меня привлекли к работе над «Терминатором». Сказали, что нужны тектоник-руки, я немного отошёл от этой темы, дал оммажно этот танец. Подобрали движения с Колей, он поставил шаги, долго-долго разбирали, на какие шаги какие руки должны быть. Сложилась отличная команда, — сказал Алиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.