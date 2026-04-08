«Терминатор» получился юморным». Хореограф Алиев — о номере Гуменника на «Русском вызове»

Петербургский хореограф и педагог Низам Алиев, работавший с Петром Гуменником над постановками для «Русского вызова» (в 2025 году — над «Трансформером», в 2026 – над «Терминатором»), дал характеристику получившимся совместно с фигуристом номерам.

– Из-за застенчивости возникали ли какие-то проблемы в работе или же всё пошло легко?

– Сразу стало комфортно работать. Он не зажатый, очень скромный сам по себе. Культурное воспитание у него очень хорошее, он умный и образованный.

Когда в прошлом году мне сказали, с кем нужно будет работать, подумал сначала, что пойдёт сложно, но ничего подобного. Всё закрутилось очень быстро, на веселье, на приколах, через юмор всё делали. «Трансформер» – это юморной номер, «Терминатор», несмотря на этот давящий фон, тоже получился очень юморным, — сказал Алиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.