Хореограф Алиев рассказал о забавном случае с Москвиной при подготовке к «Русскому вызову»

Петербургский хореограф и педагог Низам Алиев, работавший с Петром Гуменником над постановками для «Русского вызова», рассказал о забавном случае, связанном с Тамарой Москвиной во время подготовки к турниру.

– Вероника Анатольевна и Тамара Николаевна видели ваши репетиции?
– Вероника Анатольевна всё одобрила, она была с нами, за всем наблюдала. В какие-то моменты отмечала: «Петя, здесь тебе надо наоборот развязным быть!», давала какие-то советы. С Тамарой Николаевной был забавный случай. У нас был перерыв, пока заливали лёд, мы сидели в тренерской, заходит Тамара Николаевна и говорит: «Попробуете пирог?» Многого стоит, когда человек несмотря на свой статус и имя, ведёт себя совершенно по-обычному. В этой атмосфере ещё больше хочется работать, — сказал Алиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
«Гуменник – профессионал максимального уровня». Интервью с хореографом «Терминатора»
Эксклюзив
«Гуменник – профессионал максимального уровня». Интервью с хореографом «Терминатора»
