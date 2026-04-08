«Эстетика шикарная». Хореограф Гуменника выделил номер Муравьёвой на «Русском вызове»

Петербургский хореограф и педагог Низам Алиев, работавший с российским фигуристом Петром Гуменником над постановками для «Русского вызова» (в 2025 году — над «Трансформером», в 2026 – над «Терминатором»), дал характеристику номерам в шоу.

– Запомнились ли вам какие-то номера «Русского вызова»?

– Не всё смотрел, но какие-то вещи запомнились. Мне очень понравился номер пары, которая выступала до Пети, где девушка была на тросах и без коньков (Виктория Синицина и Никита Кацалапов. — Прим. «Чемпионата»). Очень эмоциональный, нежный номер, понравилось их решение, где она ходит по его рукам, хотелось ещё его смотреть, как будто бы мало было. И мне очень понравилась девушка, которая была Венерой Милосской (Софья Муравьёва. — Прим. «Чемпионата»). Когда-то у меня была похожая задумка. Эстетика шикарная, всё выглядело круто, — сказал Алиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.