«Очень перспективный парень». Хореограф Гуменника — об олимпийском чемпионе Шайдорове

Петербургский хореограф и педагог Низам Алиев, работавший с российским фигуристом Петром Гуменником над постановками для «Русского вызова» (в 2025 году — над «Трансформером», в 2026 – над «Терминатором»), дал характеристику казахстанскому спортсмену Михаилу Шайдорову.

– Смотрели ли вы какие-то другие выступления после того, как погрузились в работу с представителями фигурного катания?

– Стал следить за фигурным катанием год назад, когда познакомился с Петей. Смотрел его выступления на Олимпиаде и ещё парня из Казахстана, Михаила Шайдорова. Мне кажется, очень перспективный парень, — сказал Алиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Михаил Шайдоров является олимпийским чемпионом 2026 года, серебряным призёром чемпионата мира (2025), победителем чемпионата четырёх континентов (2025), бронзовым призёром Азиатских игр (2025), двукратным победителем мемориала Дениса Тена (2024-го и 2025-го), серебряным призёром юниорского чемпионата мира (2022) и двукратным чемпионом Казахстана (2019-го и 2020-го).