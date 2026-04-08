Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Хореограф Гуменника рассказал, сколько часов провёл на льду при подготовке «Терминатора»

Комментарии

Петербургский хореограф и педагог Низам Алиев, работавший с российским фигуристом Петром Гуменником над постановками для «Русского вызова» (в 2025 году — над «Трансформером», в 2026 – над «Терминатором»), рассказал о длительной подготовке номера.

– Сколько часов на льду провели с Петей?
– В прошлый раз было дольше, потому что только знакомились друг с другом, плюс ещё и музыку писали вместе, каждое движение подстраивали под неё. В этот раз у нас было три тренировки – два часа, ещё два часа и незадолго до «Русского вызова» ещё было время, когда мы просто гоняли номер под музыку, какие-то мелочи подкручивали. Не знаю, сколько ещё Петя и Коля работали над шагами, моя работа с ними заняла в общей сложности около пяти часов. Петя очень работящий, спасибо его педагогам, родителям, они воспитали трудолюбивого парня, который всё быстро схватывает и учит, — сказал Алиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android