Хореограф Гуменника рассказал, сколько часов провёл на льду при подготовке «Терминатора»

Петербургский хореограф и педагог Низам Алиев, работавший с российским фигуристом Петром Гуменником над постановками для «Русского вызова» (в 2025 году — над «Трансформером», в 2026 – над «Терминатором»), рассказал о длительной подготовке номера.

– Сколько часов на льду провели с Петей?

– В прошлый раз было дольше, потому что только знакомились друг с другом, плюс ещё и музыку писали вместе, каждое движение подстраивали под неё. В этот раз у нас было три тренировки – два часа, ещё два часа и незадолго до «Русского вызова» ещё было время, когда мы просто гоняли номер под музыку, какие-то мелочи подкручивали. Не знаю, сколько ещё Петя и Коля работали над шагами, моя работа с ними заняла в общей сложности около пяти часов. Петя очень работящий, спасибо его педагогам, родителям, они воспитали трудолюбивого парня, который всё быстро схватывает и учит, — сказал Алиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.