Александра Трусова показала исполнение тройного акселя на тренировке

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова показала видео исполнения на тренировке прыжка «ультра-си», тройного акселя.

Ранее Трусова пыталась исполнять этот элемент на соревнованиях, однако чистых попыток у неё не было.

Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале апреля прошлого года фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. 6 августа 2025 года у пары родился сын Михаил.

Фигуристка ранее заявляла о намерении продолжать карьеру. После родов Трусова, помимо тройного акселя, демонстрировала на тренировках попытки исполнения четверного лутца, в том числе в каскаде.

