Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Фигурное катание Новости

Евгения Медведева стала опекуном японского макака в Московском зоопарке

Евгения Медведева стала опекуном японского макака в Московском зоопарке
Двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что стала опекуном японского макака в Московском зоопарке.

Фото: Личный архив Евгении Медведевой

«В этом году у меня появился новый подопечный. Я стала опекуном японского макака в Московском зоопарке.

Честно, очень быстро к нему прониклась. Японские макаки — удивительные: умные, с характером, постоянно чем-то заняты. Это те самые «снежные обезьяны», которые спокойно живут даже в холоде — у них густая шерсть и красная мордочка, поэтому их сложно не узнать.

Я уже несколько раз приезжала к нему в гости. Мне нравится наблюдать за ним и следить, как он играет в открытом вольере — бегает, исследует всё вокруг, взаимодействует с другими. У них там целая «команда», они живут группой и постоянно общаются между собой.

Очень рада, что у меня появился такой подопечный. Буду навещать его чаще. И вы приходите в Московский зоопарк посмотреть на моего нового подопечного», – написала Медведева в своём телеграмм-канале.

Материалы по теме
