Сакамото рассказала, когда планирует начать тренерскую деятельность

Четырёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию Каори Сакамото рассказала, когда планирует начать тренерскую деятельность.

«Я обсуждала это со своим тренером. Был разговор из разряда: «Дайте знать, если будет день, когда я смогу присоединиться». Так что думаю, начну постепенно подключаться к частным тренировкам и занятиям, когда появится такая возможность», – приводит слова Сакамото FG Gossips.

В марте 2026 года 25-летняя Сакамото в четвёртый раз в карьере стала чемпионкой мира. Ранее фигуристка заявила, что сезон-2026 станет для неё последним в карьере.

Помимо золотой медали чемпионата мира – 2026, Сакамото также выиграла две серебряные награды на Олимпиаде-2026 в Италии в личном и командном первенствах.

Материалы по теме
Биография Каори Сакамото: как в отсутствие россиянок взять четыре золота чемпионата мира
Биография Каори Сакамото: как в отсутствие россиянок взять четыре золота чемпионата мира
