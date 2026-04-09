Четырёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию Каори Сакамото рассказала, когда планирует начать тренерскую деятельность.

«Я обсуждала это со своим тренером. Был разговор из разряда: «Дайте знать, если будет день, когда я смогу присоединиться». Так что думаю, начну постепенно подключаться к частным тренировкам и занятиям, когда появится такая возможность», – приводит слова Сакамото FG Gossips.

В марте 2026 года 25-летняя Сакамото в четвёртый раз в карьере стала чемпионкой мира. Ранее фигуристка заявила, что сезон-2026 станет для неё последним в карьере.

Помимо золотой медали чемпионата мира – 2026, Сакамото также выиграла две серебряные награды на Олимпиаде-2026 в Италии в личном и командном первенствах.