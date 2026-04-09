«Это изменило мою жизнь». Илья Малинин рассказал о своей терапии

21‑летний трёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании Илья Малинин рассказал, что помогает ему сохранять боевой дух в непростой сезон соревнований.

«Прошло несколько дней — теперь, когда сезон в некотором роде подошёл к концу, наконец могу всё это как следует осмыслить. Это был долгий, напряжённый сезон, со множеством взлётов и падений. Так что сам факт того, что я с этим справился, вызывает у меня настоящую гордость.

И, честно говоря, мне кажется, что это один из лучших сезонов, которые у меня были, просто потому, что у меня появились кошки. Они действительно изменили мою жизнь. По‑настоящему чувствую, что теперь они моя терапия», — приводит слова Малинина People.