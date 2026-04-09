«Получился потрясающий номер». Загитова — о своей программе на «Русском вызове»

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась впечатлениями от своего номера на шоу-турнире «Русский вызов» — 2026, постановкой которого занимался призёр Олимпийских игр в танцах на льду известный хореограф Илья Авербух.

«К постановщику программы Илье Авербуху я пришла уже с готовой идеей, других вариантов мы не рассматривали. Я решила, что 2026 год в России официально объявлен Годом единства народов, почему бы не сделать номер, в котором можно показать культурное разнообразие традиций татарского народа, отдать дань уважения своим корням, показать такую программу зрителям, чтобы зарядить публику, зарядить себя.

В работе мне помогала большая команда Ильи Авербуха. Для этого номера специально была написана и аранжирована музыка композитором Айдаром Гайнуллиным. Это переосмыленная автором народная песня «Татарская колыбельная» в очень интересной аранжировке. Мы тщательно работали над этой композицией, выверяли каждую ноту, каждый такт, чтобы всё органично сочеталось в номере. Мне хотелось сделать что-то оригинальное и особенное не только в постановке, хореографии, но и музыкальном сопровождении.

Костюм сделали также в татарском национальном стиле и колорите – в зелёных и белых тонах, с золотым шитьем. Красиво! Всё было сделано с душой и от души.

Стержневым атрибутом номера стали качели, которые и колыбельная для маленькой девочки, и качели, на которых раскачивается счастливая девушка, и снова колыбельная, где молодая мама укладывает ребенка. У меня есть движение, когда я качаю на руках свернутый платок, словно ребёночка. А момент, когда беру в руки цветок – это как первая любовь, счастье, радость…

Задумка с качелями у нас была изначально. Но на практике мы стали репетировать с качелями только в «Юбилейном». Поначалу были сложности, даже думали отказаться, потому что было сложно встать, сложно сидеть, даже лежать. Качели находились в постоянном движении, мне надо было контролировать все свои движения, вставать в нужное место, чтобы не возникало перевеса. Но трудности нас только закаляют! Куда без них! Хорошо, что всё сделали так, как планировали.

В этом номере я хотела пойти от себя, сделать искреннюю трогательную и понятную людям программу. Думаю, этот номер я буду показывать и в своём шоу, и в других выступлениях, потому что по реакции зрителей стало понятно, получился потрясающий номер в национальных традициях, который понравился зрителям», – приводит слова Загитовой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).