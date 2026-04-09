Пётр Гуменник — самый высокооплачиваемый фигурист России в сезоне-2025/2026

Участник Олимпийских игр 2026 года, фигурист Пётр Гуменник возглавил рейтинг российских спортсменов по размеру призовых в сезоне-2025/2026. По данным Forbes, его доход составил 11,58 млн рублей.

Основную часть суммы (7 млн рублей) Гуменник получил на турнире шоу‑программ «Русский вызов»: 5 млн рублей за победу, 1 млн — за приз зрительских симпатий и ещё 1 млн — за лучшее выступление среди мужчин. Кроме того, в этом сезоне спортсмен впервые выиграл титул чемпиона России и в третий раз победил в финале Гран‑при.

В топ‑3 также вошли:

Алиса Двоеглазова (вице‑чемпионка России, победительница финала Гран‑при) — 5,57 млн рублей;

Аделия Петросян (чемпионка России, участница Олимпиады) — 4,27 млн рублей.

Топ‑10 замкнули Марк Кондратюк и Дарья Садкова (по 3,77 млн рублей), Александра Степанова и Иван Букин (по 3,5 млн рублей), Евгений Семененко (3,48 млн рублей), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (3,43 млн рублей).

Всего в сезоне-2025/2026 более миллиона рублей заработали 26 пар и одиночников, в том числе завершившие карьеру олимпийские чемпионы Алина Загитова, Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Материалы по теме
Пётр Гуменник триумфально победил на «Русском вызове» и заработал больше 5 млн рублей
Пётр Гуменник триумфально победил на «Русском вызове» и заработал больше 5 млн рублей
