Чемпионка России Софья Акатьева пропускает соревнование в Санкт‑Петербурге

Турнир «На призы Федерации фигурного катания Санкт‑Петербурга» пройдёт без участия чемпионки России 2023 года Софьи Акатьевой. Фигуристка, ранее включённая в предварительный список участниц, отсутствует в финальной заявке.

Сокращение состава участниц привело к уменьшению их числа с 18 до 15 человек. Соревнования запланированы на период с 8 по 11 апреля.

Для Акатьевой текущий сезон складывается непросто: до сих пор она выступила лишь однажды. На пятом этапе Гран‑при России в Омске в конце ноября спортсменка заняла восьмое место — это единственный её старт в сезоне‑2025/2026.

Чемпионка России (2023) тренируется в группе Этери Тутберидзе. Она первая фигуристка в истории, выполнившая три четверных прыжка и тройной аксель в одной программе на международных соревнованиях.