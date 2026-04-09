«Довольно долго разрабатывали образы». Мишина — о номере для «Русского вызова» — 2026

Чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, рассказала о выборе программы для участия в шоу-турнире Русский вызов – 2026. Для своего номера фигуристы выбрали композиции «Стюардесса по имени Жанна» и музыку из фильма «Мимино».

«В этот раз мы соединили две композиции — знакомые всем песни «Стюардесса по имени Жанна» и «Чита-Маргарита» из фильма «Мимино». Получилась забавная весёлая история.

Идею номера предложили Наталья Бестемьянова и Игорь Бобрин. Они позвонили, сказали, если нравится, давайте воплотим. И сразу после Кубка Первого канала начали ставить — они специально приезжали к нам на каток. Перед «Русским вызовом» Наталья Бестемьянова вернулась, чтобы помочь с последними приготовлениями. Присутствовала на турнире, на всех репетициях, до последнего, можно сказать, помогала, работала с нами.

Мы достаточно долго разрабатывали сами образы, как их раскрыть, передать эмоции. По постановке всё было более-менее понятно. А вот над образами, костюмами довольно долго думали. Костюмы сделала Галина Филатова. Ей не в новинку работать с фигуристами, она шила костюмы для Лизы Туктамышевой, Жени Семененко, так что погружена в специфику нашего вида спорта.

Классная идея была с началом нашего номера, когда появляется проекция на экране — мы спускаемся по траппу в лётной форме. Поначалу хотели снять это в Пулково, но не получилось. Спасибо Первому каналу, что удалось осуществить задуманное в «Юбилейном», потом картинку обработали, так что всё смотрелось как на самом деле. Теперь у нас появилась своя авиакомпания! (смеётся).

«Русский вызов» — это всегда что-то неожиданное, новое, интересное. Для нас главным было, чтобы номер запомнился, понравился, а мы сами получили удовольствие. Рады, что помимо этого, наше выступление ещё и оценили зрители и жюри», – приводит слова Мишиной пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).