Рудковская — о Костылевой: её можно сравнить с Малининым, она произведёт фурор

Продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко — Яна Рудковская высоко оценила перспективы юной фигуристки академии Плющенко Елены Костылевой.

«Лена — абсолютно уникальная девочка. Мы работаем с ней два сезона, за это время я поняла, что никогда раньше не видела настолько трудолюбивой фигуристки. Наша академия существует уже девять лет, но более работоспособного ребенка у нас не было. Лена всегда хочет выдавать максимум, у неё фантастический характер. Она максималистка и перфекционистка, это очень близко и мне, и Евгению Плющенко. Мы очень ценим её талант, характер, работоспособность и преданность своему тренеру и нашей школе.

Конечно, Костылеву можно сравнить с Ильёй Малининым. Он уникум, но и Лена уже устанавливает мировые рекорды: шесть ультра-си в двух программах на двух первенствах России среди юниоров подряд. Жаль, что она пока не может показать это на международной арене. Уверена, она произведёт там фурор.

Более того, я общалась недавно с Ильёй, и он говорил, что следит за её успехами. На сегодняшний день Лена — самая популярная юниорка в мире, несмотря на изоляцию нашего фигурного катания. Её знают абсолютно все любители этого вида спорта. Знают и восхищаются, потому что она этого достойна. Можно пожелать ей только здоровья. Если оно будет, у неё всё обязательно сложится», — приводит слова Рудковской Sport24.

Илья Малинин — американский фигурист‑одиночник русского происхождения — двукратный чемпион мира (2024, 2025), четырёхкратный чемпион США (2023–2026), олимпийский чемпион 2026 года в командном турнире, первый в истории фигурист, чисто исполнивший четверной аксель и семь четверных прыжков в одной программе.