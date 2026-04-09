Мама Елены Костылевой: спасибо Рудковской за высокую оценку моей дочери

Мать фигуристки Елены Костылевой Ирина выразила благодарность продюсеру Яне Рудковской за поддержку и высокую оценку дочери.

Ранее Рудковская заявила, что не видела более трудолюбивой спортсменки, чем Костылева, сравнив фигуристку с трёхкратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом Ильёй Малининым.

«Спасибо, Яна Александровна, за высокую оценку моей дочери. Спасибо за популяризацию нашей с вами спортсменки. У всех спортсменов в карьере бывают подъёмы и спады. Победы и травмы. Хочу пожелать тандему Плющенко — Костылева избежать большого количества травм и долгого пути в спорте, рука об руку. Тем более, Лена уже доказала своим поступком, в январе этого года, преданность Евгению Викторовичу, — написала Ирина Костылева в своём телеграм‑канале.