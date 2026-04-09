Погорилая — о Трусовой: из одиночниц мало, кто так возвращался

Бронзовый призёр чемпионата мира Анна Погорилая отметила исключительность возвращения фигуристки Александры Игнатовой (ранее — Трусовой).

— Как думаете, будет ли Трусова в лидерах в следующем сезоне?
— Не знаю, не очень люблю загадывать, тут уже зависит от неё самой. Хотелось бы, конечно, увидеть восстановленные прыжки, если она сможет их довести до стабильности, уже в программах. Очень радостно, когда видим спортсменов не один два сезона, а много лет. И это будет одним из феноменальных случаев, потому что из одиночниц мало кто так возвращался, единицы, наверное. После родов тем более, — приводит слова Погорилой «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Трусова может обыграть всех, кто есть сейчас». Интервью с учеником Тутберидзе Димитриевым
Эксклюзив
«Трусова может обыграть всех, кто есть сейчас». Интервью с учеником Тутберидзе Димитриевым
