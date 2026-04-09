«Открыты к международному формату». Сихарулидзе — о шансах «Русского вызова» за рубежом

Олимпийский чемпион и президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил об успехе минувшего турнира шоу-программ «Русский вызов» и оценил его шансы стать международным соревнованием.

«Прежде всего хотел бы отметить, что турнир шоу-программ с участием как действующих спортсменов, так и завершивших карьеру чемпионов Европы, мира и Олимпийских игр проводится только в России. Но за «Русским вызовом» внимательно следят не только в нашей стране, но и за рубежом. Формат, где, помимо номеров, есть оценки и определяется победитель, нравится зрителям и вызывает активное обсуждение. Мы открыты к международному формату и с радостью пригласили бы зарубежных фигуристов. Уверен, что со временем турнир может стать международным и станет ещё интереснее для зрителей по всему миру.

В этом году турнир прошёл на ура. Номера затрагивали важные темы — семью, отношения, было много романтики. Особенным моментом стало то, что прямо во время шоу Владимир Морозов узнал, что станет отцом, — это придало происходящему дополнительную эмоциональность. Были представлены и национальные номера — в русском национальном стиле или, например, татарском в исполнении Алины Загитовой. Для нашей огромной страны это имеет особенное значение. Отдельно отмечу номер Матвея Ветлугина, посвящённый паралимпийцам, — тронул буквально до слёз, зал аплодировал стоя. Всё это многообразие создало тёплую атмосферу, и при этом в программах был заложен глубокий смысл, который зрители считывали через язык фигурного катания», – приводит слова Сихарулидзе ТАСС.