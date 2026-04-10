Кагияма объяснил причину всенародной любви к Сакамото

Японский фигурист Юма Кагияма поделился тёплыми словами в адрес своей коллеги и соотечественницы Каори Сакамото.

«Её карьера находится на совершенно ином уровне. Даже если ваша техника потрясающа, вы не получите таких бурных оваций, если люди не знают, насколько вы замечательны как личность. Именно поэтому все так любят Каори. Я тоже хочу стать таким спортсменом», — приводит слова Кагиямы FS Gossips.

Каори Сакамото — четырёхкратная чемпионка мира (2022, 2023, 2024, 2026), шестикратная чемпионка Японии (2019, 2022-2026), серебряный призёр Олимпийских игр 2026 года в личном и командном турнирах, а также бронзовый призёр Олимпиады 2022 года в личном зачёте и серебряный — в команде.