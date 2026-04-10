Валиева поделилась эмоциями от посещения космического форума

Фигуристка Камила Валиева посетила Российский космический форум и поделилась впечатлениями.

«Побывала на Российском космическом форуме — и это было очень круто. Столько интересных обсуждений про будущее космоса, технологии и развитие отрасли, что просто не оторваться. Отдельно впечатлило, насколько масштабно сейчас развивается космическая индустрия и какие перспективы нас ждут в ближайшие годы. Очень ценно иногда выбираться на такие мероприятия — расширяет взгляд и вдохновляет», — написала спортсменка в своём телеграм-канале.

Ранее Валиева приняла участие в «Русском вызове» и заняла первое место среди одиночниц.