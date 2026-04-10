«Бывает, ругаемся, аж искры летят». Дудаков — о работе с Тутберидзе

«Бывает, ругаемся, аж искры летят». Дудаков — о работе с Тутберидзе
Комментарии

Тренер Сергей Дудаков откровенно рассказал о нюансах совместной работы с российским специалистом Этери Тутберидзе.

«Конечно, у нас обсуждения бывают. Допустим, ситуация — каждый её видит со своей стороны. Порой решение приходит единогласно: всё хорошо, так и делаем. Порой бывает, что истина рождается в спорах и где‑то ругаемся.

Как и у всех людей, — и в обычной жизни, и в спорте, и у наших коллег, наверное, — когда работаешь командой, бывает, каждый начинает отстаивать своё видение.

Бывает, ругаемся, что прям аж искры летят! Надуемся — тоже как и во всей жизни у всех. Посидим, помолчим, не разговариваем, но потом находим в себе силы. «Этери, прости меня, был неправ. Давай вот так вот попробуем» – и приходим к консенсусу.

Если ссора произошла на первой тренировке, то к вечеру уже всё нормально. А иногда, может, и быстрее. Буквально 10-15 минут, и всё», — приводит слова Дудакова Okko Sport.

Комментарии
