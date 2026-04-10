«Никогда не было мысли закончить». Софья Акатьева — о продолжении карьеры

Российская фигуристка Софья Акатьева подтвердила намерение продолжить карьеру в большом спорте.

«Пока фигурное катание приносит мне позитивные эмоции. Я так сильно люблю это дело, что не планирую никуда уходить. Очень нравятся и тренировочный процесс, и выступления. Хотелось уже с осознанностью вернуться в большой спорт, выступать, показывать программы. Надеюсь, у меня получится по-другому показать себя.

Моменты отчаяния? Такого не было. Несмотря на то что было много повторяющихся травм, когда нужно было собираться и лечиться, долгое время не тренироваться. Для профессионального спортсмена, когда ты резко садишься дома, когда закрывается возможность выходить на лёд… Конечно, это сложно. Но у меня никогда не было мысли закончить и перестать пробовать вернуться. Я точно могу сказать. Я всегда верила, что вернусь. Хотя травмы – это действительно очень неприятно. И сложно было с ними справляться», — приводит слова Акатьевой «Комсомольская правда».