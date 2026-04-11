Дудаков — о Трусовой: этот человек бескомпромиссный всегда и на полную катушку

Заслуженный тренер России Сергей Дудаков, работающий в штабе Этери Тутберидзе, рассказал, что ему нравится в Александре Трусовой.

«Хочу сказать, что я с большим уважением отношусь ко всем ученикам. И к бывшим, и к действующим. Но что импонирует в Саше – этот человек бескомпромиссный всегда и на полную катушку. «Саш, давай обсудим, давай вот это… Может быть, здесь чуть-чуть помягче?» – «Нет, всё!» То есть она без компромиссов. Если сложно – значит, всё. На полную катушку. Это мне нравится в Саше.

Первая тренировка прошла, у нас заливка, перерыв 15 минут. Взял чайку и проходил мимо тренерской Этери Георгиевны [Тутберидзе], чтобы выйти на лёд. Дверь открыта была, и сидит Саша. Этери увидела: «О, Дуд! Слушай, тут Сашка хочет вернуться. Ты как к этому относишься?» Я улыбнулся: «Вперёд! Саш, когда на лёд?» – «Погнали!» Сейчас она приходит, тренируется. Наверное, все с какими-то рекордами попадают в Книгу Гиннесса. Я думаю, это первая мама, которая делает четверной лутц, – уже показывает в тренировках, в прокатах», — сказал Дудаков в эфире Okko.