Дудаков: я бы в ПП прописал шесть прыжков обязательных. Чтобы никто не прятался

Заслуженный тренер России Сергей Дудаков, работающий в штабе Этери Тутберидзе, высказался об изменениях в правилах фигурного катания.

«Баланс должен присутствовать, безусловно. Мы с Владом Булычёвым, может, месяц назад обсуждали. На следующий сезон у нас сократили прыжки до шести, появилось хореографическое вращение. Мы говорили и пришли к такому мнению: мы бы сделали, если это касается произвольной программы, шесть прыжков. Аксель, сальхов, тулуп, риттбергер, флип, лутц. И я бы их сделал обязательными в произвольной программе.

Есть ситуация такая: есть любимый прыжок у спортсмена, но есть нелюбимый. И это может любой быть. У кого-то будет очень хорошо получаться лутц, а вот с тулупом проблемы. Есть проблема рёбер во флипе, в лутце. И я бы в произвольной программе прописал шесть прыжков обязательных. Чтобы никто не прятался.

Сейчас по нашим правилам, которые действуют, мы можем компенсировать: если я флип не люблю – я его перекрою четверным. То есть можно прекрасно обойтись без этого флипа. Плохое ребро? Пожалуйста, шлифуй, оттачивай мастерство. Сделай, чтобы это было именно внутреннее ребро. Не умеешь четверной? Прыгай тройной или учи четверной. Каскады, может быть, плюс-минус оставил бы так же – два-три», — сказал Дудаков в эфире Okko.