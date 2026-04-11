Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дудаков: я бы в ПП прописал шесть прыжков обязательных. Чтобы никто не прятался

Комментарии

Заслуженный тренер России Сергей Дудаков, работающий в штабе Этери Тутберидзе, высказался об изменениях в правилах фигурного катания.

«Баланс должен присутствовать, безусловно. Мы с Владом Булычёвым, может, месяц назад обсуждали. На следующий сезон у нас сократили прыжки до шести, появилось хореографическое вращение. Мы говорили и пришли к такому мнению: мы бы сделали, если это касается произвольной программы, шесть прыжков. Аксель, сальхов, тулуп, риттбергер, флип, лутц. И я бы их сделал обязательными в произвольной программе.

Есть ситуация такая: есть любимый прыжок у спортсмена, но есть нелюбимый. И это может любой быть. У кого-то будет очень хорошо получаться лутц, а вот с тулупом проблемы. Есть проблема рёбер во флипе, в лутце. И я бы в произвольной программе прописал шесть прыжков обязательных. Чтобы никто не прятался.

Сейчас по нашим правилам, которые действуют, мы можем компенсировать: если я флип не люблю – я его перекрою четверным. То есть можно прекрасно обойтись без этого флипа. Плохое ребро? Пожалуйста, шлифуй, оттачивай мастерство. Сделай, чтобы это было именно внутреннее ребро. Не умеешь четверной? Прыгай тройной или учи четверной. Каскады, может быть, плюс-минус оставил бы так же – два-три», — сказал Дудаков в эфире Okko.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android