Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Вайцеховская раскритиковала подход ISU к изменениям в правилах фигурного катания

Комментарии

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала дискуссию вокруг изменений в правилах фигурного катания, связанных с прыжковым контентом программ. Ранее эти изменения подвергли критике тренеры Сергей Дудаков и Рафаэль Арутюнян.

«Интересно следить за тем, как смотрят на фигурное катание тренеры, которые, собственно, это фигурное катание и создают. Сергей Дудаков в подкасте Окко, рассуждая о прыжковом формате новых правил, по сути, повторил то, что сказал некоторое время назад Рафаэль Арутюнян. А именно — что уменьшение количества прыжковых элементов с правом повтора одного из них даёт фигуристу возможность вообще не вставлять в программу прыжок, с которым есть проблемы.

Мечтаю прям о временах, когда боссы ISU начнут принимать решения по изменению правил, опираясь на мнения тренеров, а не на знаменитую фразу раввина из анекдота, дававшего советы по выращиванию кур: «Какая жалость, что все они сдохли. У меня ещё столько идей…» – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android