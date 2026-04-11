Вайцеховская раскритиковала подход ISU к изменениям в правилах фигурного катания

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала дискуссию вокруг изменений в правилах фигурного катания, связанных с прыжковым контентом программ. Ранее эти изменения подвергли критике тренеры Сергей Дудаков и Рафаэль Арутюнян.

«Интересно следить за тем, как смотрят на фигурное катание тренеры, которые, собственно, это фигурное катание и создают. Сергей Дудаков в подкасте Окко, рассуждая о прыжковом формате новых правил, по сути, повторил то, что сказал некоторое время назад Рафаэль Арутюнян. А именно — что уменьшение количества прыжковых элементов с правом повтора одного из них даёт фигуристу возможность вообще не вставлять в программу прыжок, с которым есть проблемы.

Мечтаю прям о временах, когда боссы ISU начнут принимать решения по изменению правил, опираясь на мнения тренеров, а не на знаменитую фразу раввина из анекдота, дававшего советы по выращиванию кур: «Какая жалость, что все они сдохли. У меня ещё столько идей…» – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.