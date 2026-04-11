«Пока это самое главное». Москвина — о предстоящей свадьбе Мишиной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что готовится со своими спортсменами к следующему соревновательному сезону, а также заявила, что предстоящая свадьба её ученицы Анастасии Мишиной является одним из приоритетов.

«Занимаемся планированием подготовки в следующем сезоне. Из новостей – у Анастасии будет свадьба. Пока это самое главное», — цитирует Москвину «РИА Новости Спорт».

Анастасия Мишина выступает в парном катании с Александром Галлямовым. Они — двукратные бронзовые призёры Олимпиады (2022), чемпионы мира и Европы, трёхкратные чемпионы России.

Ранее стало известно о предстоящей свадьбе Анастасии, однако имя жениха она не раскрывала.

Материалы по теме
Надёжный Гуменник или восставший Малинин. Выбираем лучшего фигуриста олимпийского сезона
Рейтинг
Надёжный Гуменник или восставший Малинин. Выбираем лучшего фигуриста олимпийского сезона
