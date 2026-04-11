«Пока это самое главное». Москвина — о предстоящей свадьбе Мишиной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что готовится со своими спортсменами к следующему соревновательному сезону, а также заявила, что предстоящая свадьба её ученицы Анастасии Мишиной является одним из приоритетов.

«Занимаемся планированием подготовки в следующем сезоне. Из новостей – у Анастасии будет свадьба. Пока это самое главное», — цитирует Москвину «РИА Новости Спорт».

Анастасия Мишина выступает в парном катании с Александром Галлямовым. Они — двукратные бронзовые призёры Олимпиады (2022), чемпионы мира и Европы, трёхкратные чемпионы России.

Ранее стало известно о предстоящей свадьбе Анастасии, однако имя жениха она не раскрывала.