«Показали то, о чём хотели сказать». Бойкова/Козловский — о номере на «Русском вызове»

Трёхкратные чемпионы России и чемпионы Европы фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, рассказали о задумке своего номера на минувшем турнире «Русский вызов».

Александра: Мы долго думали, будем ли участвовать в «Русском вызове» в этом году или нет, потому что не могли найти яркую идею. Перебрали, казалось бы, всё и даже немножечко отчаялись по этому поводу. Сначала хотели взять что-то весёлое, хотя по прошлому году поняли, что играть комедию даже сложнее, чем трагедию. И как-то после тренировки мы сидели у Димы в раздевалке, говорили о шоу-турнире, и оба, практически одновременно, озвучили тему, которая и легла в основу нашего номера. Я сказала тихо про недопуск и Дима вдруг тоже спросил: «А что если сделать номер на тему недопуска наших спортсменов на международную арену?» И я в ответ: «Только что подумала и сказала о том же». Так пришло решение рассказать историю о четырёхлетнем отстранении наших ребят, как все спортсмены это переживали и, в частности, мы с Димой. Что происходило с нами за это время — и отторжение, и мысли о конце карьеры, о том, что мы не видим смысла продолжать – зачем, ради чего? И какие-то моменты слабости и силы, что мы всё это преодолели и пришли к совместному решению, что будем кататься дальше, потому что это наш путь, и мы хотим его пройти достойно и красиво.

Дмитрий: И если обстоятельства складываются против нас, не нужно этому поддаваться. Надо идти, преодолевая всё, писать на льду свою историю. Наш номер как раз и построен на этом — тренировка, мы разминаемся, делаем элементы, и тут приходит сообщение об отстранении от Олимпийских игр в Милане.

Александра: Моя реакция – апатия. Я говорю, что не хочу ничего, что, наверное, нужна пауза, а, может, и вовсе стоит закончить. Дима старается меня поддержать. И дальше в программе мы показываем, как вместе проходим это сложный период, преодолевая все трудности.

Дмитрий: Что, несмотря на все невзгоды, мы стараемся поддерживать форму, ищем мотивацию.

Александра: И когда звучит четверостишие Владимира Высоцкого: «Мы поняли, что живо, а что свято…», мы окончательно утверждаемся в том, что хотим продолжать идти своей дорогой, пройти весь наш путь до конца».

Дмитрий: Этот номер о преодолении себя, о том, что нельзя сдаваться, нельзя делать то, что покажет нашу слабость. Что бы ни происходило, но если принял решение, то должен идти до конца, чтобы в собственных глазах утвердить свою силу и правоту.

Александра: Когда мы рассказали идею постановщикам Максиму Ставискому и Албене Денковой, они удивились и сразу включились в дело. У нас не было ещё музыки, поначалу мы думали даже наложить на музыку свои слова, свои мысли. Но Максим сказал, что это будет немного в лоб. Он принес музыку из фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой», и на неё мы записали четверостишия из стихотворения Владимира Семёновича, где я читаю первые строки, Дима финальные.

Дмитрий: Мы переделали немного слова, точнее вместо единственного числа – я, прочли – мы. Записывали специально вместе с Максимом, потому что нам нужна была обратная связь, чтобы слова звучали искренне, не наиграно, чтобы это нашло отклик у зрителей.

Александра: Поставили номер достаточно быстро. Все сразу увлеклись идеей. Максим с Албеной знали мою историю, для чего и почему я решила освоить и исполнять четверной выброс. Они спросили, не хотим ли мы показать его в номере. Но мы с Димой подумали, что риск большой – темно, без разминки и если что-то пойдёт не так, то восприятие от номера смажется. Самым сложным для меня было не только собрать, накатать программу, но и выдать эмоции так, чтобы люди поверили. Потому что я пережила всё это уже миллион раз, и у меня в душе не шевелилось ничего, когда поднималась тема допуска — недопуска. А в номере предстояло заново пережить эту драму, и надо было снова ковырять рану, которая вроде бы уже зажила. И вот в этом и состояла основная трудность…

Дмитрий: Мы откатали этот номер так, как чувствовали. Мы показали то, о чём хотели сказать. И в финале не случайно звучат строки: «Наш путь один, всего один, ребята, — нам выбора, по счастью, не дано», — приводит слова фигуристов официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).