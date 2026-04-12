Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова рассказала, почему мечтает открыть собственную школу фигурного катания

Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, почему мечтает создать собственную школу и Центр фигурного катания.

«Друзья! Я была на XI Московском молодёжном форуме «Мост Москва – Татарстан». Я с гордостью представляла Татарстан — и на российских соревнованиях, и на международной арене. Именно здесь начинался мой путь в спорт, здесь я получила первые уроки, первые победы и ту поддержку, которая помогла мне достичь успеха.

Также мы поговорили о планах и мечтах! Сегодня я чувствую большое желание вернуть всё то, что когда-то было вложено в меня, и поделиться своим опытом с новым поколением спортсменов. Моя мечта — создать собственную школу и Центр фигурного катания, который будет носить моё имя. Надеюсь, этот проект станет настоящим местом притяжения, куда будут приезжать и где будут расти будущие чемпионы со всей России!» — написала Загитова в социальных сетях.

Материалы по теме
«Получился потрясающий номер». Загитова — о своей программе на «Русском вызове»
