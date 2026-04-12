Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова: ошибаться могут все, главное — это опыт, который вы получаете

Алина Загитова: ошибаться могут все, главное — это опыт, который вы получаете
Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в женском одиночном катании Алина Загитова призвала различать объективную и субъективную критику.

«Ошибаться могут все, главное – что это ваш опыт, который вы получаете, чтобы в дальнейшем этого не было. Наши недоброжелатели – это наши фанаты.

Самое главное – это семья, родные, близкие, которые дают вам советы. Но самый главный голос, самый важный голос должен быть именно за вами», – приводит слова Загитовой «Татар-информ».

Алина Загитова выступила на 11-м Молодёжном форуме «Мост Москва – Татарстан». Ранее фигуристка рассказала, почему мечтает создать собственную школу и Центр фигурного катания.

