Певица Мари Краймбрери поблагодарила Трусову за выбор её песни для выступления

Российская певица Мари Краймбрери поблагодарила серебряного призёра Олимпийских игр — 2022 российскую фигуристку Александру Трусову за выбор её песни для выступления. Об этом фигуристка рассказала в социальных сетях, опубликовав скриншот переписки.

«Мне разорвало сердце выступление под мою песню. Спасибо большое, что выбрали её», — написала в Краймбрери.

«С этой песней для меня всё сошлось», — дополнила Трусова.

Напомним, Александра Трусова принимает участие в шоу Этери Тутберидзе. В номере под песню Краймбрери «Всё на своих местах» в финале к ней выезжает на коньках супруг Макар Игнатов с сыном Михаилом.

