Нина Петрыкина раскрыла музыку для короткой программы на сезон-2026/2027

Двукратная чемпионка Европы эстонская фигуристка Нина Петрыкина рассказала, что её короткая программа сезона-2026/2027 будет поставлена под песню Berghain испанской исполнительницы Росалии. Автором постановки выступила бывшая канадская фигуристка Ше-Линн Бурн, известная также по сотрудничеству со многими известными фигуристами в роли хореографа.

«Было большим удовольствием поработать с Ше-Линн Бурн. Спасибо за возможность открывать и изучать совершенную сторону самой себя. Не терпится показать, что у нас получилось. Всё, что могу сейчас сказать – это, как и всегда, очень сильно, красиво и наполнено смыслом», – написала Петрыкина у себя на странице в соцсети под совместным с Бурн фото.

Ранее под эту музыку чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева представила номер на тему домашнего насилия на турнире шоу-программ «Русский вызов».