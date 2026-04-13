Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Нина Петрыкина раскрыла музыку для короткой программы на сезон-2026/2027

Комментарии

Двукратная чемпионка Европы эстонская фигуристка Нина Петрыкина рассказала, что её короткая программа сезона-2026/2027 будет поставлена под песню Berghain испанской исполнительницы Росалии. Автором постановки выступила бывшая канадская фигуристка Ше-Линн Бурн, известная также по сотрудничеству со многими известными фигуристами в роли хореографа.

Фото: Личный архив Нины Петрыкиной

«Было большим удовольствием поработать с Ше-Линн Бурн. Спасибо за возможность открывать и изучать совершенную сторону самой себя. Не терпится показать, что у нас получилось. Всё, что могу сейчас сказать – это, как и всегда, очень сильно, красиво и наполнено смыслом», – написала Петрыкина у себя на странице в соцсети под совместным с Бурн фото.

Ранее под эту музыку чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева представила номер на тему домашнего насилия на турнире шоу-программ «Русский вызов».

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android