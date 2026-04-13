Алиса Лью снялась в клипе певицы, под вокал которой выиграла Олимпиаду

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию (2026) американка Алиса Лью снялась в клипе певицы Laufey на песню Madwoman. Спортсменка появилась в видео-тизере клипа, опубликованном на канале исполнительницы в YouTube. Помимо Лью, в кадре были замечены актёр Хадсон Уильямс и звезда k-pop группы Katseye Меган Скиндиел.

Под песню Laufey Promise Лью исполнила короткую программу на минувшей Олимпиаде в Италии. 20-летняя Алиса Лью стала олимпийской чемпионкой в составе сборной США в командных соревнованиях, а также завоевала золото в личном турнире. На прошлогоднем чемпионате мира — 2025 в Бостоне (США) Лью стала победительницей соревнований, а также выиграла финал Гран-при в декабре минувшего года. В чемпионате мира в марте 2026 года Лью не принимала участия.